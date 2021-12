Covid, ancora record di contagi: l’Italia è a quota 54mila casi (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Covid prosegue la sua corsa, e continua con i suoi record di contagi. Infatti sono ben 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Nuovo record da inizio della pandemia Covid: l’Italia è a quota 54mila casi Il Covid continua con i suoi record in Italia, infatti siamo a quota 54mila casi, rispetto al giorno precedente, in cui i casi erano stati 50.599. Questo riporta il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute. I morti da Covid, secondo quanto sottolinea il nuovo bollettino, sono 144, mentre il giorno precedente erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilprosegue la sua corsa, e continua con i suoidi. Infatti sono ben 54.762 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore. Nuovoda inizio della pandemiaè aIlcontinua con i suoiin Italia, infatti siamo a, rispetto al giorno precedente, in cui ierano stati 50.599. Questo riporta il nuovo bollettinodel Ministero della Salute. I morti da, secondo quanto sottolinea il nuovo bollettino, sono 144, mentre il giorno precedente erano ...

