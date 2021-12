Calciomercato Juventus: fissato il prezzo per Kulusevski e McKennie (Di domenica 26 dicembre 2021) Kulusevski e McKennie verso la Premier League? La Juventus fissa il prezzo per lasciar partire i suoi due giocatori Dejan Kulusevski e Weston McKennie sono i due giocatori all’interno della rosa della Juventus che più degli altri hanno maggiori pretendenti in sede di Calciomercato. I due calciatori sono seguiti con grande attenzione dal Tottenham, mentre sullo svedese ci sono gli occhi anche dei dirigenti dell’Arsenal. La Juve intanto fissa il prezzo: i due bianconeri non si muoveranno per meno di 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)verso la Premier League? Lafissa ilper lasciar partire i suoi due giocatori Dejane Westonsono i due giocatori all’interno della rosa dellache più degli altri hanno maggiori pretendenti in sede di. I due calciatori sono seguiti con grande attenzione dal Tottenham, mentre sullo svedese ci sono gli occhi anche dei dirigenti dell’Arsenal. La Juve intanto fissa il: i due bianconeri non si muoveranno per meno di 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

