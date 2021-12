Bassetti | ' Dobbiamo rivedere le regole | a gennaio rischiamo milioni di isolati per colpa di un banale raffreddore'

Advertising

globalistIT : - DanieleOppo : Dobbiamo finire con il tracciamento, dice Bassetti. E convivere con il virus, che tanto è più buono. In pratica GBD… - Boomer_1979 : @stanzaselvaggia Se sei vaccinato non si deve fare NIENTE! dobbiamo uscire dall emergenza.. Come dice Bassetti.. - Teresafas : 'Dobbiamo smettere di pensare che se qualcuno ha il tampone positivo pensa di essere appena uscito dal reattore nuc… - Read2morrow : La prima frase sensata. “Dobbiamo smettere di pensare che se qualcuno ha il tampone positivo pensa di essere appena… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Dobbiamo

Chi non è vaccinato - aggiunge- dovrebbe farlo presto, ma se non ha ancora capito o ...vivere in maniera diversa la convivenza con il virus. Chi è malato deve stare a casa, come ...... inviato proprio il giorno di Natale, ha reso noto che il cardinale Gualtieroè di nuovo ... 'In questa giornata di festa', ha detto il cardinale nel giorno di Natale, 'ricordare che la ...Il Covid è cambiato, i sintomi sono cambiati e la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata. Se si continua a mettere in isolamento e in quarantena decine di persone per ogni tampone positi ...E' arrivato il momento di cambiare il modo in cui affrontiamo il covid. A dirlo, in un posto su Facebook, è Matteo Bassetti ...