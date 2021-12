Zona Wrestling awards 2021 – Event of the Year (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo giorno e nuovo Award. Siamo a sabato in questa prima settimana di premi e oggi tocca all’Evento dell’anno. Lo spettacolo che ha messo in scena, secondo i redattori di Zona Wrestling, il miglior Wrestling e il miglior Booking. Si preannunciano ancora una volta scintille fra All Elite Wrestling e New Japan Pro Wrestling. La WWE cerca di buttarsi nel mezzo. Scopriamo chi sarà il vincitore di questo 2021 agli sgoccioli. Buona lettura a tutti. i i Zona Wrestling AWARD – Event OF THE Year GIOVANNI NJPW Wrestle Kingdom 15 – 3 punti AEW All Out – 2 punti AEW Full Gear – 1 punto LUCA GRANDI NJPW Wrestle Kingdom 15 – 3 punti AEW All Out – 2 punti AEW Full Gear – 1 punto DANILO WWE ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo giorno e nuovo Award. Siamo a sabato in questa prima settimana di premi e oggi tocca all’o dell’anno. Lo spettacolo che ha messo in scena, secondo i redattori di, il migliore il miglior Booking. Si preannunciano ancora una volta scintille fra All Elitee New Japan Pro. La WWE cerca di buttarsi nel mezzo. Scopriamo chi sarà il vincitore di questoagli sgoccioli. Buona lettura a tutti. i iAWARD –OF THEGIOVANNI NJPW Wrestle Kingdom 15 – 3 punti AEW All Out – 2 punti AEW Full Gear – 1 punto LUCA GRANDI NJPW Wrestle Kingdom 15 – 3 punti AEW All Out – 2 punti AEW Full Gear – 1 punto DANILO WWE ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Tay Conti: 'La mia vita privata non deve interessare a nessuno' - - Zona_Wrestling : #WWE Shawn Michaels: 'Bron Breakker non interpreta alcun personaggio' - - Zona_Wrestling : #WWE Vince Russo: 'Il booking della rivalità tra AJ Styles e Omos è privo di senso' - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Match disastroso a 205 Live necessario pesante editing per renderlo presentabile - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Samoa Joe è diventato un producer e coach della compagnia? - -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Wrestling Rissa a Bologna, la testimone: "Io, picchiata nel Far West di via Zamboni" "Daspo e foglio di via ai responsabili" Ma qui siamo in via Zamboni , nel cuore della zona universitaria, e non in un film sul wrestling o in un documentario sulla lotta libera, anche se i ...

Kevin Owens non lascerà la WWE: ha firmato un nuovo contratto ...nella zona del main event. Kevin Owens non lascerà la WWE Il contratto dell'ex Universal Champion sarebbe scaduto a gennaio ed erano in molti a dare per certo un suo approdo in All Elite Wrestling ...

Tay Conti: “La mia vita privata non deve interessare a nessuno” Zona Wrestling Ric Flair: "Sono rimasto sbalordito dal comportamento di Kevin Owens" Home; WWE News; wrestling; Durante la sua carriera in WWE, Kevin Owens si è aggiudicato una volta l’NXT Championship, una volta lo Universal Championship, due volte l’Interco ...

Zona Wrestling 3 giorni fa hanno sconfitto Tag Team Match: Viking Raiders (Erik & Ivar) hanno sconfitto Jinder Mahal & Shanky. ha sconfitto Tag Team Match: New Day (Kofi Kingston & King Woods) hanno sconfit ...

"Daspo e foglio di via ai responsabili" Ma qui siamo in via Zamboni , nel cuore dellauniversitaria, e non in un film sulo in un documentario sulla lotta libera, anche se i ......nelladel main event. Kevin Owens non lascerà la WWE Il contratto dell'ex Universal Champion sarebbe scaduto a gennaio ed erano in molti a dare per certo un suo approdo in All Elite...Home; WWE News; wrestling; Durante la sua carriera in WWE, Kevin Owens si è aggiudicato una volta l’NXT Championship, una volta lo Universal Championship, due volte l’Interco ...hanno sconfitto Tag Team Match: Viking Raiders (Erik & Ivar) hanno sconfitto Jinder Mahal & Shanky. ha sconfitto Tag Team Match: New Day (Kofi Kingston & King Woods) hanno sconfit ...