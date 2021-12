Scegli uno di questi quattro cristalli: ti diremo come andrà Capodanno! (Di sabato 25 dicembre 2021) Il test dei cristalli di Capodanno è pronto per dirti come andrà la notte del 31 Dicembre: tu, però, sei pronto a scoprirlo? Capodanno, lo sappiamo bene, può essere una festa divertentissima, dove riesci a celebrare con amici e parenti la fine dell’anno vecchio oppure una vera e propria sciagura. Non ci sono mezzi termini! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 25 dicembre 2021) Il test deidi Capodanno è pronto per dirtila notte del 31 Dicembre: tu, però, sei pronto a scoprirlo? Capodanno, lo sappiamo bene, può essere una festa divertentissima, dove riesci a celebrare con amici e parenti la fine dell’anno vecchio oppure una vera e propria sciagura. Non ci sono mezzi termini! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

FBiasin : Ti piove sulla testa una vagonata di milioni e puoi regalare alla tua squadra del cuore uno dei due grandi attaccan… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ?? #IoScelgoSapienza per fare un master in Lettere e filosofia? Scegli subito uno dei master di I e II livello offerti per… - Submari63308654 : @Isidel_ Leggendo i tuoi post ho compreso che sei uno sterco, o merdaccia scegli tu. Non so da chi tu sia pagato ed… - RFinanziari : Sto seguendo un corso del MIT Puoi scegliere uno dei 4 investimenti per il tuo fondo pensione, quindi li ritiri tr… - SapienzaRoma : ?? #IoScelgoSapienza per fare un master in Lettere e filosofia? Scegli subito uno dei master di I e II livello offer… -