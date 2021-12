RECENSIONE (Di sabato 25 dicembre 2021) CALAFIORE Arte- Comunicazione-Cultura Art – Communication – Culture SERGIO GALANTINI A essere gentili, si potrebbe dire che mi occupo di “ ingannare il tempo “, ma sarebbe una garbata copertura per nascondere la verità. Sono, per dirlo senza mezzi termini, uno uomo ammalato di grafia, e scrivo, sono uno scrittore … più amanuense che tecnologico. Il mio lavoro consiste nello scrivere cose che altri leggono o leggeranno in modo che queste possano raccontar a voi la moia ove navigo silente. Mi piace guardare il mondo, piuttosto che questo guardi me; mi piace ascoltare più che parlare, anche perché non so parlare specialmente di me stesso. Ma so come muovermi su un palcoscenico e da lì catturare la platea. Ecco perché un giorno mi ritrovai alle 2 del mattino fermo a un incrocio deserto di strade deserte, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 dicembre 2021) CALAFIORE Arte- Comunicazione-Cultura Art – Communication – Culture SERGIO GALANTINI A essere gentili, si potrebbe dire che mi occupo di “ ingannare il tempo “, ma sarebbe una garbata copertura per nascondere la verità. Sono, per dirlo senza mezzi termini, uno uomo ammalato di grafia, e scrivo, sono uno scrittore … più amanuense che tecnologico. Il mio lavoro consiste nello scrivere cose che altri leggono o leggeranno in modo che queste possano raccontar a voi la moia ove navigo silente. Mi piace guardare il mondo, piuttosto che questo guardi me; mi piace ascoltare più che parlare, anche perché non so parlare specialmente di me stesso. Ma so come muovermi su un palcoscenico e da lì catturare la platea. Ecco perché un giorno mi ritrovai alle 2 del mattino fermo a un incrocio deserto di strade deserte, ...

Advertising

WeCinema : 'Il #Diabolik dei #ManettiBros non è e non vuol essere un cinecomic né una scimmiottatura italica dell’universo Mar… - soffrittto2 : buon natale a tutti tranne a @Twitter che se non mi riabiliti il profilo mi volano le 0 stelle come recensione su P… - periodicodaily : Coco: un viaggio tra vita e memoria #Coco #25dicembre #StaseraInTv #Rai3 - lvicasx_ : RT @xshakeitoutx: questa recensione di 'è stata la mano di dio' su letterboxd mi ha fatto piangere - ronniehowlett3 : RT @cineclanrivista: Tra poco nelle sale l'imperdibile #WestSideStory di #StevenSpielberg, mirabolante rilettura di un classico del Cinema… -