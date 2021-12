Perché Omicron può segnare la fine della pandemia (Di sabato 25 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan Nelle ultime settimane molti epidemiologi stanno prestando molta attenzione alla Danimarca, paese di 5,8 milioni di abitanti con una popolazione vaccinata al 77% con due dosi, 82% con una dose e 37% con tre dosi (dati al 20 dicembre). Lo Staten Serum Institut danese (SSI) riporta, nel suo ultimo report del 21 dicembre, 26.362 casi di Omicron. Circa il 10.6% delle persone infette da Omicron aveva ricevuto tre dosi di un vaccino contro la Covid-19, il 79.1% due dosi, 1.8% con una dose, mentre l’8.5% non era vaccinato. Gli ospedalizzati risultano essere 47 (0.18% dei positivi) e 5 casi (0.02%) in terapia intensiva, alla data odierna non si registrano decessi. Schematizzando la situazione e confrontandola con il totale della popolazione danese con il numero dei contagiati normalizzato, abbiamo quanto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan Nelle ultime settimane molti epidemiologi stanno prestando molta attenzione alla Danimarca, paese di 5,8 milioni di abitanti con una popolazione vaccinata al 77% con due dosi, 82% con una dose e 37% con tre dosi (dati al 20 dicembre). Lo Staten Serum Institut danese (SSI) riporta, nel suo ultimo report del 21 dicembre, 26.362 casi di. Circa il 10.6% delle persone infette daaveva ricevuto tre dosi di un vaccino contro la Covid-19, il 79.1% due dosi, 1.8% con una dose, mentre l’8.5% non era vaccinato. Gli ospedalizzati risultano essere 47 (0.18% dei positivi) e 5 casi (0.02%) in terapia intensiva, alla data odierna non si registrano decessi. Schematizzando la situazione e confrontandola con il totalepopolazione danese con il numero dei contagiati normalizzato, abbiamo quanto ...

