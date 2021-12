Incidente in FI - PI - LI | traffico in tilt Quattro feriti | anche due bambini

Advertising

viabilitasdp : 15:58 #T90 Incidente su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 6 Casilina verso Tangenziale est . - viabilitasdp : 15:55 #A24 Traffico Rallentato tra Innesto Complanare A24 e Grande Raccordo Anulare per incidente - viabilitasdp : 15:41 #A24 Incidente tra Innesto Complanare A24 e Grande Raccordo Anulare - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Montecatini (Km 39) e A11 Svincolo Pistoia (Km 2… - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A1 Milano-Napoli (Km 4,6) e A11 Svinco… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente traffico

LA NAZIONE

Firenze, 25 dicembre 2021 -in tilt sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno a causa di unavvenuto poco prima delle una di oggi, sabato 25 dicembre. Lo scontro si è verificato tra lo svincolo ...Sarà da chiarire la dinamica dell'stradale autonomo, avvenuto nella mattinata di oggi, 25 dicembre, sulla rampa di uscita ... Al momento il tratto di strada è chiuso al, in attesa ...Un altro ragazzo di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Ancora da accertare le cause, ma non si esclude che l'auto sia finita fuori strada a causa dell'alta velocità ...Firenze, 25 dicembre 2021 - Traffico in tilt sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno a causa di un incidente avvenuto poco prima delle una di oggi, sabato 25 dicembre. Lo scontro si ...