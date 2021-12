“Il green pass ci rende liberi”. Sì, come in Unione Sovietica (Di sabato 25 dicembre 2021) Giovedì scorso, durante la puntata di Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, si è a lungo dibattuto intorno alle nuove restrizioni decise dal governo Draghi. Secondo Tommaso Labate, draghiano tra i più entusiasti, per la prima volta dall’inizio della pandemia si sarebbe deciso di affrontare la questione in modo pragmatico, con il chiaro intento di convivere con il virus, anziché richiudere ancora una volta il Paese. Ancor più convinto Alessandro Sallusti, il quale è arrivato a sostenere che l’intensa campagna di vaccinazione “promossa dal governo e spinta dal green pass ci ha reso uomini liberi”. Stappiamo tutti l’italianissimo spumante in anticipo, allora, per la meritata riconquista dei nostri diritti costituzionali. Peccato però che con quelle “risibili” misure decise il 23 dicembre si stringe ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 dicembre 2021) Giovedì scorso, durante la puntata di Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, si è a lungo dibattuto intorno alle nuove restrizioni decise dal governo Draghi. Secondo Tommaso Labate, draghiano tra i più entusiasti, per la prima volta dall’inizio della pandemia si sarebbe deciso di affrontare la questione in modo pragmatico, con il chiaro intento di convivere con il virus, anziché richiudere ancora una volta il Paese. Ancor più convinto Alessandro Sallusti, il quale è arrivato a sostenere che l’intensa campagna di vaccinazione “promossa dal governo e spinta dalci ha reso uomini”. Stappiamo tutti l’italianissimo spumante in anticipo, allora, per la meritata riconquista dei nostri diritti costituzionali. Peccato però che con quelle “risibili” misure decise il 23 dicembre si stringe ...

