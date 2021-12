«Go little rockstar» o «Pope is a rockstar»? L’audio virale che tutti sentono in modo diverso (Di sabato 25 dicembre 2021) Era il 2015. La cantante scozzese Caitlin McNeill aveva incautamente pubblicato su Tumblr la foto di un vestito. Un singolo scatto che aveva aperto una guerra di commenti: c’era chi vedeva il vestito blu e nero e chi lo vedeva oro e bianco. Il caso, arrivato sui giornali, aveva coinvolto qualsiasi genere di sedicente esperto, dai fotografi agli oculisti, passando per neurologi e antropologi. Ora da TikTok arriva un altro equivoco con una storia simile. Nelle ultime settimane è diventato virale un audio di una canzone scritta nel 2016 dal duo indie Sales. Il brano, come spesso succede su questa piattaforma, è associato a un trend. Nei video c’è una persona che ne incoraggia un’altra e per farlo sillaba le parole del ritornello: «Go little rockstar». Se guardate qualcuno dei quasi due milioni di video associati a questa ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Era il 2015. La cantante scozzese Caitlin McNeill aveva incautamente pubblicato su Tumblr la foto di un vestito. Un singolo scatto che aveva aperto una guerra di commenti: c’era chi vedeva il vestito blu e nero e chi lo vedeva oro e bianco. Il caso, arrivato sui giornali, aveva coinvolto qualsiasi genere di sedicente esperto, dai fotografi agli oculisti, passando per neurologi e antropologi. Ora da TikTok arriva un altro equivoco con una storia simile. Nelle ultime settimane è diventatoun audio di una canzone scritta nel 2016 dal duo indie Sales. Il brano, come spesso succede su questa piattaforma, è associato a un trend. Nei video c’è una persona che ne incoraggia un’altra e per farlo sillaba le parole del ritornello: «Go». Se guardate qualcuno dei quasi due milioni di video associati a questa ...

