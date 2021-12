Audrey Hepburn | stasera su Sky Documentaries il film dedicato alla diva

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 dicembre 2021)su Skyalle 21:15 il documentario, che ripercorre la vita, non sempre facile, dellaè la protagonista della sera di Natale su Skygrazie allo speciale che ripercorre la sua vita. Ha vinto il primo Academy Award all'età di 24 anni ed è diventata una delle attrici più amate al mondo per il talento, la bellezza unica e fuori dagli schemi, un simbolo il cui stile e la collaborazione pionieristica con Hubert de Givenchy continua a ispirare ancora oggi. Ma chi era la vera? Malnutrita da bambina, abbandonata da suo padre e cresciuta sotto l'occupazione nazista in Olanda, laha affrontato ...