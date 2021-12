VIDEO Benzema parte per Dubai su un Boeing privato

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Vita da calciatori. L'attaccante francese del Real Madrid per andare in vacanza ha affittato un aereo spettacolare: un737

L'attaccante del Real Madrid, Karim, ha condiviso sui suoi social l'inizio delle vacanze.è partito per Dubai su questo aereo spettacolare: un Boeing 737 privatoSuarez e, due diavoli. Adesso affronto più esterni: Vinicius, Hazard. In Italia mi viene in mente Chiesa. Poi Messi e Ronaldo sono il top, i più forti di tutti. Li studio, guardo, parlo ...Gol irreale di Karim Benzema nel match tra Athletic Bilbao e Real Madrid. L'attaccante francese ha aperto la gara dopo appena 3 minuti dall'inizio del match con una gran botta a giro col destro.LIGA - Karim "The Dream" Benzema non smette di far sognare: ecco una delle sue ultime perle, il gol con cui ha aperto le marcature contro l'Athletic Bilbao. Una ...