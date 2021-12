Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 19:45 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 19.50 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN VEICOLO IN FIAMME CAUSA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA BUFALOTTA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA CODE ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE VALMONTONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA BVIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO CHE ANCHE DOMANI IL SERVIZIO DELLE LINEE S E’ SOSPESO PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITA TANTI AUGURI DI UNA SERENA E FELICE VIGILIA DI NATALE! IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 19.50 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN VEICOLO IN FIAMME CAUSA CODE DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA BUFALOTTA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA CODE ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE VALMONTONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA BVIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO CHE ANCHE DOMANI IL SERVIZIO DELLE LINEE S E’ SOSPESO PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITA TANTI AUGURI DI UNA SERENA E FELICE VIGILIA DI NATALE! IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

