Vaccino, terza dose a fascia 16-17 anni e fragili 12-15 anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) terza dose di Vaccino covid a tutti i ragazzi della fascia 16-17 anni e ai 12-15enni fragili. Lo prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, dopo il parere positivo della Cts dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “E’ raccomandata la somministrazione di una dose di Vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario – si legge – , indipendentemente dal Vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021)dicovid a tutti i ragazzi della16-17e ai 12-15enni. Lo prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, GiRezza, dopo il parere positivo della Cts dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “E’ raccomandata la somministrazione di unadiComirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario – si legge – , indipendentemente dalutilizzato per lo stesso, a tutti soggetti delladi età 16-17e ai soggetti delladi età 12- 15 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno difficile per i locali e le discoteche. Tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del… - Adnkronos : #Galli: “La terza dose non sarà l’ultima”. - zaiapresidente : ?? Grazie di cuore a Federica Pellegrini per aver prestato il suo volto alla campagna della Regione del Veneto per l… - senzaniente_ : gli esentabili dal vaccino saranno nell’ordine di dieci alla terza cioè 1000 persone in tutta Italia boh - statodelsud : Vaccino Covid, in Francia e Germania terza dose dopo 3 mesi -