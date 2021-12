Una Voce Per San Marino: dal 3 all’11 gennaio una seconda fase di selezione per la Categoria Emergenti (Di venerdì 24 dicembre 2021) È terminata la prima fase di Accademia & Casting per la Categoria Emergenti di “Una Voce Per San Marino”, il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution srl e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che San Marino RTV porterà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Una seconda fase di selezione per la Categoria Emergenti avrà luogo dal 3 all’11 gennaio presso il Teatro Titano della Città di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 dicembre 2021) È terminata la primadi Accademia & Casting per ladi “UnaPer San”, il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution srl e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che SanRTV porterà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San. Unadiper laavrà luogo dal 3presso il Teatro Titano della Città di San. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San, sia con la ...

