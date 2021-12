Quanto costa la revisione dell’auto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con un decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, dal 1° novembre 2021 sono scattati gli aumenti della tariffa revisione auto. Per ogni veicolo che si sottopone al controllo, si dovranno pagare 9,95 euro in più. La nuova tariffa revisione auto: come funziona La revisione dell’auto e di tutti gli altri mezzi a motore deve essere eseguita dopo quattro anni dalla prima immatricolazione ed entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Successivamente, la revisione va fatta ogni due anni, ma sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è avvenuto l’ultimo collaudo. Lo stato di emergenza causato dalla pandemia da coronavirus ha fatto slittare le revisioni scadute tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 al 30 marzo 2022. Quest’anno i costi sono maggiorati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con un decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, dal 1° novembre 2021 sono scattati gli aumenti della tariffaauto. Per ogni veicolo che si sottopone al controllo, si dovranno pagare 9,95 euro in più. La nuova tariffaauto: come funziona Lae di tutti gli altri mezzi a motore deve essere eseguita dopo quattro anni dalla prima immatricolazione ed entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Successivamente, lava fatta ogni due anni, ma sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è avvenuto l’ultimo collaudo. Lo stato di emergenza causato dalla pandemia da coronavirus ha fatto slittare le revisioni scadute tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 al 30 marzo 2022. Quest’anno i costi sono maggiorati ...

