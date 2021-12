Murray a Melbourne grazie alla wild - card

Advertising

sportli26181512 : Australian Open 2022, Murray giocherà con una wild-card: Andy Murray sarà al via degli Australian Open, primo Slam… - zazoomblog : Australian Open 2022 Andy Murray avrà una wild card e giocherà a Melbourne - #Australian #Murray #giocherà - OA_Sport : #TENNIS Andy Murray sarà agli Australian Open 2022: lo scozzese ha ricevuto una wild card -

Ultime Notizie dalla rete : Murray Melbourne

"Andy è un combattente, ha passione e amore per il gioco: per questo siamo contenti di dargli il bentornato a", ha detto il direttore degli AO, Craig Tiley., che dopo l'operazione ...AndyAndyritornerà ad abbracciare il pubblico diPark dopo due anni. A due anni di distanza dalla straordinaria prova di forza con Roberto Bautista Agut al primo turno, con cui aveva deciso di ...Andy Murray giocherà gli Australian Open 2021 grazie a una wild-card. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del primo Slam dell’anno, in programma dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il 34enne ...Il 34enne scozzese in tabellone nello Slam di Melbourne grazie a una wild card: attualmente è numero 134 del mondo ...