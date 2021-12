Morto in casa a 49 anni: positivo al Covid, aveva rifiutato le cure a domicilio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un uomo di 49 anni, residente a Crevalcore, nel Bolognese, è stato trovato Morto nella mattinata di ieri in casa sua. A segnalare che qualcosa non andava sono stati i familiari dell'uomo, che, da qualche giorno, non lo sentivano più... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un uomo di 49, residente a Crevalcore, nel Bolognese, è stato trovatonella mattinata di ieri insua. A segnalare che qualcosa non andava sono stati i familiari dell'uomo, che, da qualche giorno, non lo sentivano più...

