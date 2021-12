Milan, il 2022 di Pioli inizia con una buona notizia: torna per il big match (Di venerdì 24 dicembre 2021) Migliorano le condizioni di Ibrahimovic. Lo svedese tornerà a disposizione per la gara che vedrà il Milan affrontare la Roma il 6 gennaio. Lo ha ricevuto in anticipo il regalo di Natale che Stefano Pioli attendeva di più. Nella giornata di oggi infatti, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Zlatan Ibrahimovic si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Migliorano le condizioni di Ibrahimovic. Lo svedese tornerà a disposizione per la gara che vedrà ilaffrontare la Roma il 6 gennaio. Lo ha ricevuto in anticipo il regalo di Natale che Stefanoattendeva di più. Nella giornata di oggi infatti, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Zlatan Ibrahimovic si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - ProfidiAndrea : ?? #Milan, Gazzetta: 'Incontro con l'agente di #KoloMuani: idea per gennaio' Il prezzo del 23enne del #Nantes si ag… - ProfidiAndrea : ???? #Lazio, spunta Nikola #Kalinic per il ruolo di vice Immobile Con #Muriqi destinato a ritornare al #Fenerbahce,… - TheItalianTimes : ?? LE PAGELLE Le #pagelle 19^ giornata di #SerieA: l’#Inter è Campione d’Inverno. I #nerazzurri al termine del giron… - MilanWorldForum : Milan tra difensore e attaccante. Le news dai quotidiani QUI -) -