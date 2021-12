Migranti, Salvini: "70.000 sbarchi in tempo di covid non sono rispettosi per italiani" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Firenze, 24 dicembre 2021 "Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Firenze, 24 dicembre 2021 "Arriviamo vicini a 70milaclandestini, stamani nearrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil. ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @tempoweb: Nazione non credibile, oltre il limite della decenza: alla #Meloni cascano le braccia su #RichardGere testimone #openarms #sa… - Diego_Bruno80 : RT @GiancarloDeRisi: Dalla Sardegna alla Puglia: arrivano 1.500 migranti in 24 ore. Diventeremo la pattumiera d'Europa. Oltre 700 già arriv… - filippods68 : RT @GiancarloDeRisi: Dalla Sardegna alla Puglia: arrivano 1.500 migranti in 24 ore. Diventeremo la pattumiera d'Europa. Oltre 700 già arriv… - giannisassari08 : RT @GiancarloDeRisi: Dalla Sardegna alla Puglia: arrivano 1.500 migranti in 24 ore. Diventeremo la pattumiera d'Europa. Oltre 700 già arriv… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Dalla Sardegna alla Puglia: arrivano 1.500 migranti in 24 ore. Diventeremo la pattumiera d'Europa. Oltre 700 già arriv… -