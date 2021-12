Messa di Natale 2021 in diretta tv e streaming: orario e dove vedere l’Urbi et Orbi con Papa Francesco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Messa di Natale 2021 dove vederla il 24 dicembre in diretta tv. Il Natale è finalmente arrivato e, come da tradizione, il 24 dicembre ci sono una serie di funzioni religiose da seguire, un appuntamento ‘fisso’ per i fedeli che non aspettano altro. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulla Messa di Natale 2021: dall’orario alla diretta tv, fino all’Urbi et Orbi di Papa Francesco. Messa di Natale 2021 24 dicembre: dove vederla in diretta tv e a che ora Anche quest’anno, purtroppo, la pandemia impone le restrizioni e tutte le tradizionali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021)divederla il 24 dicembre intv. Ilè finalmente arrivato e, come da tradizione, il 24 dicembre ci sono una serie di funzioni religiose da seguire, un appuntamento ‘fisso’ per i fedeli che non aspettano altro. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulladi: dall’allatv, fino aletdidi24 dicembre:vederla intv e a che ora Anche quest’anno, purtroppo, la pandemia impone le restrizioni e tutte le tradizionali ...

