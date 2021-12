Mascherine all’aperto, discoteche chiuse, green pass: decreto, le nuove misure Consiglio dei ministri, contenimento del corona virus (Di venerdì 24 dicembre 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. green pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 dicembre 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ulterioriurgenti per ildell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (-legge) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduceurgenti per ildell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.Dal 1° febbraio 2022 la durata delvaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della ...

