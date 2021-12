La crisi colpisce anche il settore orafo | sotto tono le vendite

(Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica De Santis Luigi Truono è il titolare della gioielleria “Il turchese” con sede a Pastena da ben 51 anni. E’ il presidente dell’artistico tradizionale per Cna, con delega alla rappresentanza degli orafi all’interno di Cna Salerno e a 24 ore dal Natale traccia un bilancio per la categoria che rappresenta… “, le persone sonoun po’ spaventate dalle notizie di questo momento. Lo scorso anno c’eravamo riprese nonostante ci fu quel periodo di lockdown proprio durante le feste, però comunque durante le feste riuscimmo a lavorare. Però quest’anno, con le notizie che stanno girando dell’aumento dei contagi, tendono a non far uscire alle persone e quindi ad acquistare meno.?Poi l’annullamento delle feste di laurea e di compleanno, ovviamente ha colpito di riflessoil nostro ...

