Katia Ricciarelli arriva al limite: "Sei una gran maleducata!". Ecco con chi ce l'ha (Di venerdì 24 dicembre 2021) Katia Ricciarelli sbotta e insulta alcuni inquilini di Casa GFVip La Sig.ra Ricciarelli arriva al limite e sbotta con alcuni concorrenti durante le prove del coro di Natale. Non è la prima volta che Katia critica e insulta i compagni di avventura per la loro poca inclinazione alla musica e, soprattutto, al sacrificio. Stavolta, però, la Ricciarelli sembra aver perso anche quel piccolo barlume di tolleranza, sbottando rapidamente alla minima assenza di disciplina. "Siete dei gran maleducati – urla Katia Ricciarelli ai concorrenti. "Mi sono rotta le p***e, sono c***i vostri se non riuscite a farlo. Purtroppo sono stata chiamata ad aiutarvi ma mi sono davvero rotta i c****i siete dei cafoni!". Gli insulti e le urla si ...

94GH0STIN : #gfvip #tzvip tommaso zorzi alex belli carmen russo davide cipriani soleil sorge giucas ricciarelli katia manila na… - NelNomedi_Day : MOLTO MEGLIO DAVIDE A DIRIGERE LEZIONI DI CANTO E FARE COREOGRAFIE PER I VARI BALLI RISPETTO A CARMEN RUSSO E SOPRA… - b86_elena : Cafona, maleducata, vecchia, a fine carriera.....tutto quello che volete, ma é riuscita far venire canzoni decenti.… - Setankeah1795 : Il playboy Antinolfi, l’unica persona in casa che ha avuto il coraggio di dire a Katia Ricciarelli “non ti permette… - blondebenedicte : @Ludo19V19 Ma l'unica cafona qui è Katia Ricciarelli, ormai a fine carriera, che crede di farsi valere solo umilian… -