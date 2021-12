Hong Kong: rimossi altri due monumenti per piazza Tienanmen (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altre due opere commemorative della repressione di piazza Tienanmen sono state rimosse la scorsa notte a Hong Kong da altrettante università. Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altre due opere commemorative della repressione disono state rimosse la scorsa notte ada altrettante università. Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'...

GassmanGassmann : A Hong Kong , nella notte è stata smantellata e portata in un magazzino, la scultura dell’artista danese Jens Galsc… - sole24ore : ?? #Hong Kong, rimossa dalla sede dell’università la statua-simbolo della rivolta di piazza #Tienanmen. L’opera è al… - Agenzia_Ansa : L'Università di Hong Kong ha confermato che la statua che commemora le persone uccise dalle truppe cinesi in piazza… - BMastrotta : RT @GeopoliticalCen: Il monumento alla memoria della strage di piazza di Tien An Men eretto ad Hong Kong è stato rimosso dalle autorità cin… - GeopoliticalCen : Il monumento alla memoria della strage di piazza di Tien An Men eretto ad Hong Kong è stato rimosso dalle autorità… -