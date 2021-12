Genova, incidente mortale in Sopraelevata: addio a Giacomo Fantoni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Genova. Giovedì notte un motociclista di 43 anni, Giacomo Fantoni, ha perso la vita in seguito ad un incidente mortale sulla strada Sopraelevata Aldo Moro. Nella notte di ieri, giovedì 23 dicembre, un motociclista di 43 anni. Giacomo Fantoni, è morto in seguito ad un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo della sua moto sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, a Genova. (screenshot video)Giacomo, conosciuto nell’ambiente sportivo tra gli appassionati di calcio, è stato il capo degli Ultras della Sampdoria. Inoltre, era il figlio del sindaco di Montoggio, Mauro Faustino Fantoni. Giacomo Fantoni: morto dopo essersi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021). Giovedì notte un motociclista di 43 anni,, ha perso la vita in seguito ad unsulla stradaAldo Moro. Nella notte di ieri, giovedì 23 dicembre, un motociclista di 43 anni., è morto in seguito ad unavvenuto mentre si trovava a bordo della sua moto sulla stradaAldo Moro, a. (screenshot video), conosciuto nell’ambiente sportivo tra gli appassionati di calcio, è stato il capo degli Ultras della Sampdoria. Inoltre, era il figlio del sindaco di Montoggio, Mauro Faustino: morto dopo essersi ...

