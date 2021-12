Dimmi che film guardi e ti dico che Natale avrai (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale non è altro che un continuo ripetersi, un’annuale prova teatrale in cui i parenti, tutti rigorosamente al solito posto della smisurata tavola imbandita, interpretano da copione il loro ruolo: c’è il nonno che sonnecchia, la nonna ai fornelli, lo zio che impreca, i nipoti che scorrazzano e così via all’infinito. Ogni anno la sceneggiatura si arricchisce, le battute aumentano, le individualità si complicano ma in fondo le azioni permangono. E così si accendono le lucine dell’albero, si cena, si scartano i regali, si mangia il panettone, si brinda e come in preda a una sorta di ossessione casalinga, si guardano le solite commedie traboccanti di spirito natalizio. Sì, perché è chiaro a chiunque, i film festivi sono ormai parte integrante di tutta questa ritualità. A confermarlo è la classifica stilata da Wikipedia Italia che elenca i ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilnon è altro che un continuo ripetersi, un’annuale prova teatrale in cui i parenti, tutti rigorosamente al solito posto della smisurata tavola imbandita, interpretano da copione il loro ruolo: c’è il nonno che sonnecchia, la nonna ai fornelli, lo zio che impreca, i nipoti che scorrazzano e così via all’infinito. Ogni anno la sceneggiatura si arricchisce, le battute aumentano, le individualità si complicano ma in fondo le azioni permangono. E così si accendono le lucine dell’albero, si cena, si scartano i regali, si mangia il panettone, si brinda e come in preda a una sorta di ossessione casalinga, si guardano le solite commedie traboccanti di spirito natalizio. Sì, perché è chiaro a chiunque, ifestivi sono ormai parte integrante di tutta questa ritualità. A confermarlo è la classifica stilata da Wikipedia Italia che elenca i ...

