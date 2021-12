Covid | 4 541 positivi e 10 morti in Campania

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 4.541 i nuovialinsu 76.534 test esaminati (un numero record). L’incidenza e’ del 5,93% in calo rispetto al 6,13% di ieri. Dieci le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione. Tornano a salire, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 32 (piu’ 1), scendono quelli in degenza, 457 (meno 6). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono 4.541 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 76.534 test, 10 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno dall'unità di crisi regionale.