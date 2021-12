Coronavirus, Costa: «La variante Omicron impone una riflessione sul ritorno allo smart working» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il record dei contagi giornalieri spinti dalla variante Omicron – ieri, 23 dicembre, i nuovi casi hanno superato la soglia di 44mila -, si iniziano a considerare nuove misure per frenare la diffusione del Coronavirus. Anzi, le misure in questione sono tutt’altro che nuove: come nelle prime fasi della pandemia, torna nell’agenda del governo l’ipotesi di ricorrere al lavoro agile. «Quella sullo smart working è una valutazione che assolutamente dobbiamo fare – ha dichiarato il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa a Radio24 -. C’è stato un momento in cui il rientro al lavoro in presenza era a mio avviso un segnale importante di ritorno alla normalità di cui il Paese aveva bisogno». Ma per il sottosegretario alla Salute del governo Draghi, «di ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il record dei contagi giornalieri spinti dalla– ieri, 23 dicembre, i nuovi casi hanno superato la soglia di 44mila -, si iniziano a considerare nuove misure per frenare la diffusione del. Anzi, le misure in questione sono tutt’altro che nuove: come nelle prime fasi della pandemia, torna nell’agenda del governo l’ipotesi di ricorrere al lavoro agile. «Quella sulloè una valutazione che assolutamente dobbiamo fare – ha dichiarato il sottosegretario al ministero della Salute Andreaa Radio24 -. C’è stato un momento in cui il rientro al lavoro in presenza era a mio avviso un segnale importante dialla normalità di cui il Paese aveva bisogno». Ma per il sottosegretario alla Salute del governo Draghi, «di ...

Advertising

Open_gol : Per Costa in questa fase lo smart working «può rappresentare una misura di contrasto concreta alla diffusione del v… - askanews_ita : 'Obiettivo 700.000 dosi al giorno' (il sottosegretario Costa) - FilippoCarmigna : Coronavirus, il sottosegretario Costa commenta: 'Verso tamponi per vaccinati con due dosi' - costa_costa1967 : @ppdalmon 'È stato il filosofo più significativo di questi ultimi decenni, ma da quando ha iniziato a commentare gl… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il sottosegretario alla Salute Andrea C… -