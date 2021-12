Continua a crescere l’incidenza del Covid in Italia: il report dell’ISS (Di venerdì 24 dicembre 2021) I numeri di questa nuova ondata nel nostro Paese hanno messo in evidenza, da alcune settimane, la crescita dell’incidenza del Covid in Italia. L’ultimo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (da 17 al 23 dicembre) mostra moltissimi dei criteri epidemiologici in esponenziale aumento: dai ricoveri ordinari con sintomi a quelli nei reparti di terapia intensiva. Solamente una Regione ha un indice di rischio “basso”, mentre tutte le altre sono a “rischio moderato” o “alto”. L’unico indice a rimanere invariato rispetto alla rilevazione precedente è quello RT (di trasmissibilità). Incidenza Covid Italia Continua a crescere, il report dell’ISS Il monitoraggio, come di consueto, mette a confronto i dati raccolti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) I numeri di questa nuova ondata nel nostro Paese hanno messo in evidenza, da alcune settimane, la crescita deldelin. L’ultimosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (da 17 al 23 dicembre) mostra moltissimi dei criteri epidemiologici in esponenziale aumento: dai ricoveri ordinari con sintomi a quelli nei reparti di terapia intensiva. Solamente una Regione ha un indice di rischio “basso”, mentre tutte le altre sono a “rischio moderato” o “alto”. L’unico indice a rimanere invariato rispetto alla rilevazione precedente è quello RT (di trasmissibilità). Incidenza, ilIl monitoraggio, come di consueto, mette a confronto i dati raccolti ...

