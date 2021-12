Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto arriva su Sky e NOW (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo il grande successo al cinema, arriva il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15 ein streaming su NOW e disponibile on demand, Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto. Si tratta del secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018. La pellicola ha ottenuto il medesimo riconoscimento nel 2021 Come film italiano tra i più visti della stagione cinematografica. Il progetto assiste nuovamente alla regia di Riccardo Milani e alla sceneggiatura di Furio Andreotti e Giulia Calenda. Tra i protagonisti, invece, spiccano Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e Luca Argentero. Come un gatto in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo il grande successo al cinema,il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15 ein streaming su NOW e disponibile on demand,unindi. Si tratta del secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018. La pellicola ha ottenuto il medesimo riconoscimento nel 2021film italiano tra i più visti della stagione cinematografica. Il progetto assiste nuovamente alla regia di Riccardo Milani e alla sceneggiatura di Furio Andreotti e Giulia Calenda. Tra i protagonisti, invece, spiccano Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e Luca Argentero.unin ...

