Come funziona il pensionamento a quota 102 (Di venerdì 24 dicembre 2021) La quota 100, introdotta con la Legge di Bilancio del 2019 nel tentativo di contrastare gli effetti della Riforma delle Pensioni Fornero, ci saluterà definitivamente nel 2022. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, viene sostituita da una formula ponte che durerà appena un anno. Il riferimento è alla cosiddetta quota 102, fortemente voluta dal governo Draghi per fare da “cuscinetto” ad una futura Riforma Pensioni strutturale che sarà discussa nel corso del 2022. Come noto, si era optato per un sistema di prepensionamento a carattere transitorio per il triennio 2019-2021, con possibilità di proroga. L’attuale presidente del Consiglio ha però scelto di tornare in maniera graduale alla Riforma Fornero, con la conseguente cessazione del meccanismo di pensionamento delle quote. Riforma pensioni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 dicembre 2021) La100, introdotta con la Legge di Bilancio del 2019 nel tentativo di contrastare gli effetti della Riforma delle Pensioni Fornero, ci saluterà definitivamente nel 2022. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, viene sostituita da una formula ponte che durerà appena un anno. Il riferimento è alla cosiddetta102, fortemente voluta dal governo Draghi per fare da “cuscinetto” ad una futura Riforma Pensioni strutturale che sarà discussa nel corso del 2022.noto, si era optato per un sistema di prea carattere transitorio per il triennio 2019-2021, con possibilità di proroga. L’attuale presidente del Consiglio ha però scelto di tornare in maniera graduale alla Riforma Fornero, con la conseguente cessazione del meccanismo didelle quote. Riforma pensioni ...

Advertising

fattoquotidiano : #Superbonus , ecco cosa sapere sulla misura voluta dai 5Stelle e sposata da tutta la maggioranza (tranne Draghi) - AlbertoBagnai : Scusate, eh! Ma quando l’austerità veniva glorificata da uno che diceva di avere il master a Chicago (e anche da al… - benserk75 : RT @sconnesso_: 'Immagina di comprare un prodotto e ti accorgi che NON funziona come promesso.... Allora dai la COLPA a chi NON lo compra..… - giovannilegena : RT @sconnesso_: 'Immagina di comprare un prodotto e ti accorgi che NON funziona come promesso.... Allora dai la COLPA a chi NON lo compra..… - Rospuz : @DBarillarisson ...funziona così.. ...vai al supermercato (libera scelta) prendi una confezione da 6 o 12 btg di ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Quanto costa la revisione dell'auto La nuova tariffa revisione auto: come funziona La revisione dell'auto e di tutti gli altri mezzi a motore deve essere eseguita dopo quattro anni dalla prima immatricolazione ed entro il mese di ...

Come il malware Dridex sfrutta la variante Omicron Il tuo collega è positivo , ma è un malware Ecco come funziona: la potenziale vittima riceve nella propria casella di posta elettronica un messaggio fasullo che l'avvisa di essere stata a contatto ...

Cos'è la Naspi, indennità mensile di disoccupazione: come funziona Agenda Digitale Il 2021 in musica, la playlist di Sardinia Post Non male questo 2021 per la musica in Sardegna. Nonostante le ovvie difficoltà messe a disposizione dalla pandemia la macchina creativa dei nostri musicisti non si è fermata e alcune opere resteranno ...

Novavax, come funziona contro variante Omicron Due dosi necessarie, risposta immunitaria aumentata dopo terza dose a 6 mesi. Covid, approvato nei giorni scorsi dall'Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri su Omicron erano molto attesi. E l'az ...

La nuova tariffa revisione auto:La revisione dell'auto e di tutti gli altri mezzi a motore deve essere eseguita dopo quattro anni dalla prima immatricolazione ed entro il mese di ...Il tuo collega è positivo , ma è un malware Ecco: la potenziale vittima riceve nella propria casella di posta elettronica un messaggio fasullo che l'avvisa di essere stata a contatto ...Non male questo 2021 per la musica in Sardegna. Nonostante le ovvie difficoltà messe a disposizione dalla pandemia la macchina creativa dei nostri musicisti non si è fermata e alcune opere resteranno ...Due dosi necessarie, risposta immunitaria aumentata dopo terza dose a 6 mesi. Covid, approvato nei giorni scorsi dall'Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri su Omicron erano molto attesi. E l'az ...