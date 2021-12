Boscoreale, commerciante reagisce alla rapina: ucciso (Di venerdì 24 dicembre 2021) Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano, ucciso nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina cui si era opposto, e’ stato colpito al volto da un solo proiettile dei quattro sparati dai banditi. I carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno trovato quattro bossoli calibro 9×21 in via della Rocca, dove si trova l’esercizio commerciale. I delinquenti hanno compiuto la rapina a mano armata, ma il titolare ha reagito e ha inseguito i rapinatori. Per assicurarsi la fuga, uno dei banditi ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale e’ morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Poco prima della morte di Morione, era stata rapinata un’ altra pescheria di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a, nel Napoletano,nella tarda serata di ieri nel corso di unacui si era opposto, e’ stato colpito al volto da un solo proiettile dei quattro sparati dai banditi. I carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno trovato quattro bossoli calibro 9×21 in via della Rocca, dove si trova l’esercizio commerciale. I delinquenti hanno compiuto laa mano armata, ma il titolare ha reagito e ha inseguito itori. Per assicurarsi la fuga, uno dei banditi ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale e’ morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Poco prima della morte di Morione, era statata un’ altra pescheria di ...

