Auriemma su Insigne | “Ormai è in uscita | mi aspetto un gennaio senza la sua presenza”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO IL GIORNALISTA RIVELA TUTTO, E' PRONTO A DIRE ADDIO AL NAPOLI GIA' A GENNAIO. PRONTA UNA C… - CalcioNapoli24 : - ParliamoDiNews : Auriemma: `Insigne? E’ lecito attendersi un gennaio senza di lui: con 20mln il Napoli farebbe festa`… - tuttonapoli : Auriemma su Insigne: 'E’ in uscita, lecito attendersi un gennaio senza di lui” - pet_oliver : #Auriemma che faceva l'aziendalista dicendo che @Lor_Insigne non è fondamentale ora dove sta? #NapoliSpezia -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Insigne

Ultime calcio Napoli - Raffaeleai microfoni di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha parlato disuCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIntanto le voci di mercato suaumentano, conconvinto che il giocatore possa andare via già a gennaio . Sicuramente sarebbe una grande perdita per il club azzurro che dovrebbe ...“È lecito attendersi un gennaio senza il capitano che è un calciatore in uscita. Se offrissero 20 milioni, il Napoli può fare festa. Ma c’è anche la possibilità che resti ...Raffaele Auriemma, intervenendo nella puntata odierna di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, parla così di Insigne ...