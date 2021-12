Auguri di Natale a tutta la community Velvet (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale è sempre un momento di grande speranza e felicità e per questo abbiamo in questi giorni di esploderne ogni aspetto: dal più classico legato al cibo, alle tradizioni, passando per le abitudini delle famiglie reali, l’arte e il mondo dello spettacolo e del beauty. Abbiamo preparato per voi articoli sui film più attesi nelle feste, come sulla programmazione tv e ciliegina sulla torta abbiamo creato una playlist di canzoni per Natale. Mettetele su e soprattutto cantate. Che fa bene allo spirito e quindi… Buon Natale dal direttore e da tutta la redazione di VelvetMAG e dei suoi blog VelvetGossip, VelvetPets, Biopianeta! Angela Oliva Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Velvet Mag ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè sempre un momento di grande speranza e felicità e per questo abbiamo in questi giorni di esploderne ogni aspetto: dal più classico legato al cibo, alle tradizioni, passando per le abitudini delle famiglie reali, l’arte e il mondo dello spettacolo e del beauty. Abbiamo preparato per voi articoli sui film più attesi nelle feste, come sulla programmazione tv e ciliegina sulla torta abbiamo creato una playlist di canzoni per. Mettetele su e soprattutto cantate. Che fa bene allo spirito e quindi… Buondal direttore e dala redazione diMAG e dei suoi blogGossip,Pets, Biopianeta! Angela Oliva Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMag ...

