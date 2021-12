Ai rigori avevo paura Ora con il Mondiale Roberto Mancini e la Nazionale | la confessione di fine anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport per fare il punto sull'che volge al termine. Ovviamente la vittoria dell'Europeo rimarrà nella storia del calcio italiano, anche se poi non è stata centrata la qualificazione diretta aldi Qatar 2022, con l'Italia che sarà costretta a passare dai playoff e dal probabile incrocio da brividi con il Portogallo. “In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai- ha confidato- dopo 120 minuti e davanti a 75mila spettatori. Un po' dic'è sempre. Sapevamo che avremmo dovuto fare un grande Europeo, ma anche di doverci mettere qualcosa in più per arrivare fino in fondo. Abbiamo fatto una cosa straordinaria e reso felici milioni di persone: è la cosa più bella, di cui andiamo ...