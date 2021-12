Volley, Vibo Valentia: un giocatore positivo al Covid-19 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un giocatore del Vibo Valentia positivo al Covid-19. La Tonno Callipo Volley ha comunicato tramite una nota ufficiale la positività di un atleta della prima squadra, emersa dopo il tampone molecolare effettuato nella giornata di mercoledì 22 dicembre. “In base alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie – si legge nel comunicato del club calabrese -. L’atleta è stato immediatamente isolato al proprio domicilio, mentre tutti gli altri componenti del gruppo squadra stamattina sono stati sottoposti a test antigenico. Pur essendo risultati tutti negativi, prima dell’allenamento mattutino di domani eseguiranno un ulteriore tampone molecolare“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Undelal-19. La Tonno Callipoha comunicato tramite una nota ufficiale la positività di un atleta della prima squadra, emersa dopo il tampone molecolare effettuato nella giornata di mercoledì 22 dicembre. “In base alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie – si legge nel comunicato del club calabrese -. L’atleta è stato immediatamente isolato al proprio domicilio, mentre tutti gli altri componenti del gruppo squadra stamattina sono stati sottoposti a test antigenico. Pur essendo risultati tutti negativi, prima dell’allenamento mattutino di domani eseguiranno un ulteriore tampone molecolare“. SportFace.

