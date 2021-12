“Vlahovic è della Juve” L’annuncio in diretta tv, i dettagli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una vera e propria bomba di mercato quella che è stata lanciata in tv; la Juventus, infatti, avrebbe in pugno Dusan Vlahovic. Vlahovic (Getty Images)La Juventus ha chiuso l’anno con una vittoria, il due a zero al Cagliari; in attesa di rivedere i bianconeri in campo (il prossimo impegno sarà il sei gennaio contro il Napoli), la società deve definire le proprie strategie di mercato. L’intenzione è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, una seconda parte di stagione in cui la squadra vuole togliersi numerose soddisfazioni. Gli obiettivi sono ormai ben noti; la società vuole regalare ad Allegri un centrocampista ed un attaccante anche se la priorità, a differenza delle precedenti settimane, è diventato il centravanti. Le prestazioni di Arthur, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una vera e propria bomba di mercato quella che è stata lanciata in tv; lantus, infatti, avrebbe in pugno Dusan(Getty Images)Lantus ha chiuso l’anno con una vittoria, il due a zero al Cagliari; in attesa di rivedere i bianconeri in campo (il prossimo impegno sarà il sei gennaio contro il Napoli), la società deve definire le proprie strategie di mercato. L’intenzione è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, una seconda parte di stagione in cui la squadra vuole togliersi numerose soddisfazioni. Gli obiettivi sono ormai ben noti; la società vuole regalare ad Allegri un centrocampista ed un attaccante anche se la priorità, a differenza delle precedenti settimane, è diventato il centravanti. Le prestazioni di Arthur, ...

