Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 20:10 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio sono 44595 nuovi casi di covid 68 morti in queste Ultime 24 ore in Italia si tratta del numero più alto registrato dall’inizio della pandemia il tasso di positività in al 4,9% e questa mattina a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta da Mario Draghi che deve dare il via libera al Decreto che le nuove misure contro il covid e la riunione è durata Meno di 2 ore vi hanno preso parte i capi delegazione di maggioranza il capo del CTS Franco Locatelli il presidente dell’istituto superiore di sanità Franco brusaferro cresce nel 2022 data recovery Plan secondo quanto si legge nella bozza della relazione che il governo trasmette al parlamento il prossimo anno andranno centrale in tutto 102 obiettivi per assicurarsi seconda e terza rata dei fondi europei in tutto 40 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio sono 44595 nuovi casi di covid 68 morti in queste24 ore in Italia si tratta del numero più alto registrato dall’inizio della pandemia il tasso di positività in al 4,9% e questa mattina a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta da Mario Draghi che deve dare il via libera al Decreto che le nuove misure contro il covid e la riunione è durata Meno di 2 ore vi hanno preso parte i capi delegazione di maggioranza il capo del CTS Franco Locatelli il presidente dell’istituto superiore di sanità Franco brusaferro cresce nel 2022 data recovery Plan secondo quanto si legge nella bozza della relazione che il governo trasmette al parlamento il prossimo anno andranno centrale in tutto 102 obiettivi per assicurarsi seconda e terza rata dei fondi europei in tutto 40 ...

