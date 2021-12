Triste risveglio per Enzo Iacchetti | purtroppo il conduttore non ce l’ha fatta

Leggi su chesuccede

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non sarà stato il migliore dei risvegli per, il quale senz’altro si augurava di ottenere dei risultati ben più positivi, per gli amici Enzino, è un noto attore comico e presentatore televisivo italiano. È proprio grazie allo storico tg satirico di Canale 5 che il sessantanovenne nato in provincia di Cremona L'articolo proviene da CheSuccede.it.