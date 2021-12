Trentino Film Commission: dalle produzioni internazionali a quelle locali, sono 5 i progetti approvati nella t (Di giovedì 23 dicembre 2021) erza call 2021. sono 5 i progetti approvati nella terza e ultima call 2021 che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto stanziato dalla Trentino Film Commission e destinato a opere cinematografiche, di fiction, di animazione, di serie, di documentari e di programmi per la televisione, sia nazionali sia internazionali. Tra le produzioni selezionate troviamo due progetti internazionali: il primo è Hambre, un lungometraggio coprodotto da Italia, Cile e Venezuela e diretto dalla regista Joanna Nelson; il secondo è invece un progetto destinato alla televisione, una serie tv girata in Francia, Italia e Giappone intitolata Drops of God, diretta dal regista Oden Ruskin … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) erza call 2021.5 iterza e ultima call 2021 che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto stanziato dallae destinato a opere cinematografiche, di fiction, di animazione, di serie, di documentari e di programmi per la televisione, sia nazionali sia. Tra leselezionate troviamo due: il primo è Hambre, un lungometraggio coprodotto da Italia, Cile e Venezuela e diretto dalla regista Joanna Nelson; il secondo è invece un progetto destinato alla televisione, una serie tv girata in Francia, Italia e Giappone intitolata Drops of God, diretta dal regista Oden Ruskin …

