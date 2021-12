Traffico Roma del 23-12-2021 ore 20:00 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata è la situazione rimane invariata sulla via Pontina dove un incidente provoca code nelle due direzioni tra il bivio per la Cristoforo Colombo Tor de’ Cenci direzione Pomezia e tra Castel di Decima il raccordo anulare verso Roma poco lontano altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare si stanno formando code tra il Ardeatina puntina Ma sempre in carreggiata interna altre code tra la cassa e la Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina Sulla via Ostiense per un incidente avvenuto all’altezza di Vitinia si sta in fila tra il raccordo anulare Casal Bernocchi In entrambe le direzioni sulla tangenziale lungo via del Foro Italico per Traffico e incidente abbiamo code ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata è la situazione rimane invariata sulla via Pontina dove un incidente provoca code nelle due direzioni tra il bivio per la Cristoforo Colombo Tor de’ Cenci direzione Pomezia e tra Castel di Decima il raccordo anulare versopoco lontano altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare si stanno formando code tra il Ardeatina puntina Ma sempre in carreggiata interna altre code tra la cassa e la Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna dallaFiumicino allanina Sulla via Ostiense per un incidente avvenuto all’altezza di Vitinia si sta in fila tra il raccordo anulare Casal Bernocchi In entrambe le direzioni sulla tangenziale lungo via del Foro Italico pere incidente abbiamo code ...

Advertising

CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Barriera Di Roma Est (Km 8,4) e A24 Svincolo T… - zazoomblog : Traffico Roma del 23-12-2021 ore 19:30 - #Traffico #23-12-2021 #19:30 - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra Via del Casale di San Basilio e Gra - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via dei Settebagni tra Viale Franco Arcalli e Via della Bufalotta -