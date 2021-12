Terremoto a Catania, sciame sismico: la scossa più forte di magnitudo 4.3 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Terremoto a Catania: la terra ha tremato almeno nove volte in città e nei paesi dell'hinterland. La più forte è stata una scossa di magnituto 4.3 registrata alle 22.33 e nettamente avvertita dalla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021): la terra ha tremato almeno nove volte in città e nei paesi dell'hinterland. La piùè stata unadi magnituto 4.3 registrata alle 22.33 e nettamente avvertita dalla ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Catania #Terremoto, alle 22.33 registrata una scossa con ML 4.3, epicentro nel comune di Motta Sant'Anastasia. N… - DPCgov : ??#Terremoto #Catania La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territ… - repubblica : Terremoto, forte scossa a Catania di magnitudo 4,3 - gigliola_betto : RT @DPCgov: ??#Terremoto #Catania La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. VERIFI… - Greg_75_ : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Scossa di terremoto in Sicilia orientale, epicentro nel Catanese - -