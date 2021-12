Serie B | Balata | «Diversi club colpiti dalla variante Omicron»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente della Legaha parlato dell’emergenza Covid nel campionato cadetto Mauro, presidente della LegaB, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’emergenza Covid nel campionato cadetto che ha portato al rinvio delle giornate del 26 e 29 dicembre. VARIENTE– «Abbiamo avuto un problema con lache ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18^ giornata il 13. Recupereremo le giornate inizialmente previste il 15 e il 22 con altrettanti turni infrasettimanali. In linea generale credo serva una maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che ...

Il presidente della Lega di B a SkySport: "L'esperienza degli ultimi due anni ci ha aiutato e le società sono gestite tutte da persone equilibrate e di buon senso"