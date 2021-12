Quarta dose vaccino Covid, dietrofront di Israele (Di giovedì 23 dicembre 2021) Israele fa marcia indietro, non inizierà a somministrare la Quarta dose del vaccino contro il Coronavirus a partire da domenica. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, che in precedenza aveva fissato per domenica l’avvio della somministrazione della Quarta dose per gli over 60 e i soggetti rischio. Lo riporta l’emittente Channel 13 spiegando che, nel corso di una riunione svoltasi questa sera, il direttore generale del ministero Nachman Ash non ha approvato la campagna, dopo aver esaminato i dati provenienti dalla Gran Bretagna secondo cui la variante Omicron del Coronavirus causa malattie meno gravi rispetto al ceppo Delta. Israele era il primo Paese al mondo ad aver autorizzato la somministrazione di una Quarta dose di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021)fa marcia indietro, non inizierà a somministrare ladelcontro il Coronavirus a partire da domenica. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, che in precedenza aveva fissato per domenica l’avvio della somministrazione dellaper gli over 60 e i soggetti rischio. Lo riporta l’emittente Channel 13 spiegando che, nel corso di una riunione svoltasi questa sera, il direttore generale del ministero Nachman Ash non ha approvato la campagna, dopo aver esaminato i dati provenienti dalla Gran Bretagna secondo cui la variante Omicron del Coronavirus causa malattie meno gravi rispetto al ceppo Delta.era il primo Paese al mondo ad aver autorizzato la somministrazione di unadi ...

Advertising

LaStampa : Vaccino Covid, l'ipotesi della quarta dose, gli esperti: 'Sì per i fragili, ma prematuro per tutti' - MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - Adnkronos : #Bassetti: '#quartadose come in Israele? Aspettiamo, ma vaccino ogni 6 mesi è possibile'. - fisco24_info : Quarta dose, Fauci: 'Prematuro parlarne': 'Importante fare subito il booster' - Labellasospesa : RT @Blaise_Proud: @_Anahys_ @dottorbarbieri Pensa con la quarta dose che casino col Gigagreenpass o la quinta col Teragreenpass. Ne resterà… -