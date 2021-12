PAPA FRANCESCO ACCOGLIE IN UDIENZA IL PREMIO FAIR PLAY MENARINI (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nell'anno del suo venticinquennale, una delegazione degli Ambasciatori del FAIR PLAY MENARINI è stata ricevuta dal Santo Padre nella Sala Paolo VI CITTÀ DEL VATICANO, 22 dicembre 2021 /PRNewswire/



Questa mattina, nella maestosa cornice della Sala Paolo VI, una delegazione del PREMIO FAIR PLAY MENARINI ha avuto il dono di essere accolta in UDIENZA dal Santo Padre, facendosi portatrice dei messaggi di speranza, rispetto, etica e impegno civile tipici del FAIR PLAY. Impegnato ad operare per il bene comune dello sport, dal 1996 il PREMIO FAIR PLAY assegna, ogni anno, un riconoscimento a personaggi e istituzioni del panorama sportivo, provenienti da tutto il mondo, che ...

