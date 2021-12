Omicron | rischio ricoveri più basso del 40% rispetto a Delta | lo studio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La nuova variantepresenta una “moderata riduzione” deldi ricoveroalla variante, con una probabilità del 40-45% inferiore di ricovero per Covid-19 dopo una visita in ospedale. Lo afferma l’ultimodell’Imperial College di Londra sulla variante, che preoccupa gli esperti per l’estrema rapidità con cui si diffonde e la capacità di reinfettare anche chi è già stato contagiato da Covid-19. Oltre a manifestare queste caratteristiche, che hanno già spinto diversi paesi a introdurre nuove restrizioni,sembra anche essere associato a forme meno gravi della malattia. Secondo lo, conildi visitare un ospedale è del 20-25% inferiorea ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron rischio

E la situazione in Europa? Patrizia Popoli (Aifa): "Il vaccino di Novavax da gennaio in Italia" Ildi ospedalizzazione per la variantepotrebbe essere più basso rispetto a Delta ...Contatto a bassoSecondo l'ultimo aggiornamento dell'informativa prodotta dal Ministero, in caso di contatto a bassonon servono restrizioni alla vita quotidiana. Nulla vieta però, ...Due studi, condotti rispettivamente in Inghilterra e in Scozia, rilevano un livello di ospedalizzazione più basso per i casi di covid con la variante Omicron rispetto a quelli innescati dalla variante ...Secondo i ricercatori, i sintomi causati dalla nuova variante sono più lievi e l’aumento di ospedalizzazioni sarebbe causato dalla maggiore trasmissibilità ...