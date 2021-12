Omicron, dall'Olanda alla Francia: la classifica dei Paesi con maggiori restrizioni. E l'Italia è tra quelle che si protegge di più (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Europa alza lo scudo contro Omicron. La nuova variante Covid spaventa i governi e aumenta i contagi in maniera esponenziale. dalla Gran Bretagna, ieri sopra i 100 mila nuovi contagiati, ai... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Europa alza lo scudo contro. La nuova variante Covid spaventa i governi e aumenta i contagi in maniera esponenziale.a Gran Bretagna, ieri sopra i 100 mila nuovi contagiati, ai...

Advertising

ladyonorato : Smentito dall’ospedale interessato il “primo morto di Omicron” in UK. La #propaganda continua - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - pietroraffa : ?? ++ (ANSA) La diffusione di Omicron in Italia è del 28,2%. È quanto sarebbe stato comunicato in cabina di regia a… - qn_giorno : #Covid, il bollettino di oggi: in Lombardia i nuovi casi sfiorano quota 13mila. Il dato più alto dall'inizio della… - silvias_72 : RT @AdmiralReloade1: La variante Omicron: Da quello che si legge dall'estero è una fetecchia incredibile, i sud africa hanno già dichiarato… -