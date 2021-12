Non è importante vincere, ma come lo si fa: “The way back” su Netflix (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra poche ore è Natale e si avrà più tempo per vedersi un film, e per chi non ha tempo o voglia di andare nelle sale consigliamo “Tornare a vincere (The way back)” – su Netflix – un dramma che lambisce il mondo del basket. Jack Cunningham (Ben Affleck) è un tornitore in un cantiere navale ed è alcolizzato: vive solo, lontano dalla moglie Angela (Janina Zione Gavankar) e ha un passato di campione di basket a livello di High School. C’è un dolore tremendo nella sua vita che non riesce a dire e quindi passa il suo tempo, occupandolo, per non pensare. Il suo vecchio assistente spirituale della “Bishop”, Edward Divine (John Aylward), lo chiama ad allenare la sua ex squadra che è quella con il record più basso nella Conference. Accetta e cerca di ripulirsi portando i ragazzi al cambiamento: “perché bisogna trasformare i nostri punti deboli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra poche ore è Natale e si avrà più tempo per vedersi un film, e per chi non ha tempo o voglia di andare nelle sale consigliamo “Tornare a(The way)” – su– un dramma che lambisce il mondo del basket. Jack Cunningham (Ben Affleck) è un tornitore in un cantiere navale ed è alcolizzato: vive solo, lontano dalla moglie Angela (Janina Zione Gavankar) e ha un passato di campione di basket a livello di High School. C’è un dolore tremendo nella sua vita che non riesce a dire e quindi passa il suo tempo, occupandolo, per non pensare. Il suo vecchio assistente spirituale della “Bishop”, Edward Divine (John Aylward), lo chiama ad allenare la sua ex squadra che è quella con il record più basso nella Conference. Accetta e cerca di ripulirsi portando i ragazzi al cambiamento: “perché bisogna trasformare i nostri punti deboli ...

