Napoli, cambia lo scenario: ora De Laurentiis incoraggia squadra e tecnico (Di giovedì 23 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis ha incoraggiato calciatore e allenatore del Napoli al termine della partita con lo Spezia: “Non vi abbattete“. Il presidente del Napoli è rimasto vicino alla squadra ed ha voluto spendere parole incoraggianti prima delle festività natalizia. Secondo Gazzetta dello Sport è un cambio di atteggiamento rispetto allo scorso anno. Sicuramente un gesto importante da parte del presidente del Napoli, in un momento molto delicato per il Napoli di Spalletti, le cui scelte sono state anche molto contestate. De Laurentiis: discorso al Napoli “Rispetto al passato e a quel passo falso di gennaio, è cambiato l’atteggiamento della società. Ieri sera il presidente de Laurentiis è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Aurelio Dehato calciatore e allenatore delal termine della partita con lo Spezia: “Non vi abbattete“. Il presidente delè rimasto vicino allaed ha voluto spendere parolenti prima delle festività natalizia. Secondo Gazzetta dello Sport è un cambio di atteggiamento rispetto allo scorso anno. Sicuramente un gesto importante da parte del presidente del, in un momento molto delicato per ildi Spalletti, le cui scelte sono state anche molto contestate. De: discorso al“Rispetto al passato e a quel passo falso di gennaio, èto l’atteggiamento della società. Ieri sera il presidente deè ...

Advertising

Antonio13869142 : @sscnapoli Che senso ha di rovesciare sempre il bicchiere quando è tutto pieno, come dice il Presidente, facciamo t… - mirkocalemme : Non è mancato solo #Osimhen, ma per me l'uomo che cambia le sorti del #Napoli resta lui. Senza il nigeriano, questa… - fotopatticiclo : Grande delusione....ma il giudizio sul napoli non cambia.... - CObiettivo : @jeremymene7 @sscnapoli Si vabbè ma resta da vedere se alla fine il Napoli arriva o no in Champions. Se arrivi seco… - Nyseraf : @scottotweet Caeo, nessuno sconforto. Ti dico la mia, se il Napoli lotta per vincere lo scudetto (basta con questa… -